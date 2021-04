Холандскиот експерт за Западен Балкан, Ханс ван ден Берг со коментар за смената на директорот на Државниот пазарен инспекторат, Стојко Пауновски.

New low: PM Zaev fires friend/party official Stojko Paunovski for honouring his job description/refusing to hire unqualified civil servants (which should be the norm everywhere). Unique case where 90% of Paunovski’s staff supports the director not PM.

Who runs MK? Zaev or Grubi?

— Hans van den Berg (@bipdirector) April 27, 2021