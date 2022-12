Таканаречениот „тим за санкции“ од САД пристигна во Македонија и ќе врши „поагресивен“ увид во корупцијата на бивши и сегашни функционери. Ова на „Твитер“ го објави американската амбасадорка Анџела Агелер.

Тимот за санкции од Вашингтон е тука за да направи поагресивен увид на минатите и сегашните корумпирани актери и да ги разгледа сите можни одговори. На македонскиот правосуден сектор му требаат повеќе истраги и гонење, за да се покаже дека никој не е над законот, напиша Агелер на Твитер.

Sanctions Team from Washington here to take a more aggressive look at past and current corrupt actors, and to consider all possible responses. North Macedonia’s justice sector needs more investigations, prosecutions to show that no one is above the law.

