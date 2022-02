Синот на мултимилионерот Џорџ Сорос, Александар на Твитер сподели фотографија од средба со премиерот Димитар Ковачевски на Безбедносната конференеција што се одржува во Германија, во Минхен.

Great to meet with the new Prime Minister of North Macedonia, #DimitarKovachevski , and hear about his plans to strengthen and make this multiethnic democracy more prosperous!@MunSecConf #MSU2022 pic.twitter.com/1Af0dz0t8Z

