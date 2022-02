Силно го осудуваме признавањето од страна на Русика на украинските области Доњецк и Луганск како независни, напиша министерот за надворешни работи Бујар Османи на својот твитер-профил.

We strongly condemn the recognition by 🇷🇺 of the 🇺🇦 areas #Donetsk & #Lugansk as independent. Such acts represent a severe violation of international law.🇲🇰 reiterates its unequivocal support for sovereignty & territorial integrity of #Ukraine @DmytroKuleba

— Bujar Osmani (@Bujar_O) February 21, 2022