Пораешниот германски државен секретар за Европа, а сега само пратеник, Михаел Рот побара да има реципроцитет во однос на малцинствата во двете змеји, односно како што Македонија признава бугарско малцинство, така и Бугарија треба да го признае македонското малцинство.

Пред два дена бугарскиот премиер Кирил Петков изјави дека никогаш тој или други членови на бугарската влада немаат разговарано со амбасадата на САД во Бугарија за признавање на т.н. македонско малцинство во земјата.

Sehr gut, dass sich die neuen Regierungschefs von Bulgarien+Nordmazedonien treffen! So wie 🇲🇰 die 🇧🇬 Minderheit in 🇲🇰anerkennt, muss 🇧🇬 endlich das EMRK-Urteil umsetzen+die 🇲🇰Minderheit in 🇧🇬 anerkennen. In 🇪🇺 darf kein Land über Sprache+Kultur eines anderen Landes entscheiden.

