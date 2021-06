Протерувањето на македонскиот дипломат од Русија ќе има негативно влијание врз односите меѓу Москва и Скопје, рече министерот за надворешни работи, Бујар Османи.

„Жалиме поради неправедната одлука на руското Министерство за надворешни работи, но тоа е чисто реципрочна политичка одлука. Ова несомнено ќе има негативни последици врз билатералните односи меѓу Република Македонија и Руската Федерација“, рече Османи.

Regrets for the unjustified decision of @mfa_russia, merely a retaliatory political decision; this will undoubtedly have negative influence on the bilateral relations between the Republic of North Macedonia and the Russian Federation https://t.co/64sD79WZYE

