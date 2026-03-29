Николов: Салонот во македонската амбасада во Париз ќе го носи името „ Охрид- др. Анастас Коцарев“

Проф. Игор Николов, амбасадор на Македонија во Франција донесе одлука салонот со резбана маса во амбасадата во Париз да биде именувана поАтанас Коцарев од охридската копаничарска школа. Салонот сега ќе го носи името „ Охрид- др. Анастас Коцарев“.

Зад себе оставил богато научно наследство, но малку записи за личниот живот – можеби затоа што целиот се посветил на науката и на човештвото. Денес, благодарение на неговите потомци, истражувачи и ентузијасти, неговото име повторно се враќа во јавноста. Се објавуваат трудови, се снимаат документарни филмови, се организираат настани – сè со цел да не дозволиме овој голем ум повторно да биде заборавен. Заради тоа, како македонски Амбасадор во Париз, одлучив салонот со резбана маса изработена од охридската копаничаркса школа, а донесени во Амбасадата во Париз при нејзиното обновување, денес да ја именуваме, по името на д-р Анастас Коцарев и неговиот роден град. Така драги пријатели, ве поканувам да го посетите Салонот на македонската Амбасада со име Охрид- др. Анастас Коцарев.