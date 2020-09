Новиот амбасадор на Европската Унија (ЕУ) во Македонија, Дејвид Гeр, допатува во Скопје.

Гeр на функцијата во Скопје доаѓа на местото на Самуел Жбогар.

Arrived in Skopje. Looking forward to getting to know the whole country and its people, while providing support to its EU integration. pic.twitter.com/fiRNwo4k8V

— EU Ambassador David Geer (@AmbassadorEU) September 18, 2020