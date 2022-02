Хакерска група Моќна грчка армија Powerful Greek Armу, која два дена прави ршум по безбедносниот систем на Министерството за образование, под хаштагот #opENDMacedonia споделува и информација дека обезбедила пристап и од Владата на РМ. Грчките хакиери успеале да го пробијат сигурносниот систем и на Владата, а во информацијата на Твитер порачуваат дека имаат очи насекаде.

Government of the Republic of Northern Macedonia – https://t.co/FmqcBhioTW #Offline #PGA #OpEndMacedonia pic.twitter.com/ywraoWfev6

Грчките хакери оперираат низ безбедносниот систем на повеќе институции во Македонија од 23 јануари. На Твитер порачуваат дека „во оваа операција сета инфраструктура и безбедноста на интернетот на Македонија ќе бидат парализирани, симнати и уништени. Тоа ќе биде убедливо најголемиот и најголем сајбер напад што некогаш го претрпела земјата. Ние сме моќна грчка армија. #OpEndMacedonia #PGA“.

Иако нападите траат подолго време, а на мета биле и Народната бакна и Телеком и Министерството за надворешни работи, нема ниту збор од Министерството за внатрешни работи.

Makedonski Telecom #Offline #OpEndMacedonia – https://t.co/5jCNZeBL3l

”The network that covers 99.9% of the population and over 98.5% of the territory of North Macedonia.” out. pic.twitter.com/rUWz9bhvZN

