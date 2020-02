Еврокомесарот за проширување Оливер Вархели од Подгорица каде што се наоѓа на западнобалканската турнеја најавува дека Македонија не треба да се надева на датум за преговори во март.

Иако СДСМ очекуваше датум пред изборите а вицепремиерот Османи ја обвини ЕУ дека недавање датум пред избори ќе значи мешање во изборните резултати односно поддршка за ВМРО-ДПМНЕ, Верхели вели дека самитот во Загреб во мај а не тој во март е клучниот момент кога може да се направи исчекор.

With our @EU_Commission #EUenlargement to #WesternBalkans is back among priorities. New methodology one element of work, but #EU Western Balkans summit in Zagreb in May for which we are preparing an economic plan will also be key. @VladaCG @MeGovernment pic.twitter.com/V7kEnoNAKc

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) February 7, 2020