Хакерска група наречена Моќна грчка армија Powerful Greek Armу на Твитер споделува пренос во живо од сигурносните камери на Министерството за образование. Грчките хакиери успеале да го пробијат сигурносниот систем на МОН, а во информацијата на Твитер го означиле и самото министерство. ИТ-безбедност нула!

Снимките се со звук, па на нив се слуша и што разговатаат вработените.

Информацијата се споделува на Твитер, веќе два дена, а досега нема официјална реакција од надлежните, МОН, МВР, ниту пак МИА информира за случајот.

Ministry of Education and Science of North Macedonia – https://t.co/HkkXOkVH8T has been hacked by Powerful Greek Army.

Database dumped: https://t.co/44LIe1iXXi.

We have access even in their camera systems, we watch you 24/7, we have eyes everywhere, Skopje.. #PGA #OpEndMacedonia pic.twitter.com/M4wpL6p3nd

— Powerful Greek Army (@PowerfulGRArmy) February 4, 2022