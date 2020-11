Албанско- македонските билатерални односи се многу добри, стабилни, во секој поглед, но можеме повеќе пред сè во економоијата и трговската размена, оцени албанскиот претседател Илир Мета, кој денеска престојува во Дебар.

Тој одговори на новинарско прашање и околу евроинтегративниот процес на Албанија и на Македонија, оценувајќи дека „Македонија е на сигурен пат, наспроти Албанија која треба уште да направи”.

Автопатот „Руга е Арбрит” ја скусува оддалеченоста од граничниот премин „Блато”, кај Дебар до Тирана за повеќе од 100 клометри и ќе изнесува осумдесетина.

Мета претходно имаше куса средба со градоначалникот на Дебар, Хекуран Дука, а се обрати и пред членовите на Советот на општината. Попладнево ќе има поздравен збор на свечената академија по повод одбележувањето на 111- годшнината од Дебарскот конгрес. На свеченоста ќе се обрати и претседателот на Собранието, Талат Џафери. /МИА

I am very happy to be today with the dear sisters and brothers of Dibra e Madhe of the Kastriots, Iljaz Pasha Dibra, Josif Bageri, Dom Nikoll Kaçorri, Vehbi Dibra and many other patriots and intellectuals, to celebrate together the 111th anniversary of the Congress of Dibra. 🇦🇱 pic.twitter.com/9zEofysbqU

— Ilir Meta (@ilirmetazyrtar) November 21, 2020