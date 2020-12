Речиси една милијарда дози од водечките кандидати за вакцина против Ковид-19 се обезбедени за земјите со мал и среден приход според програмата „Ковакс“, соопшти Светската здравствена организација. „Ковакс“ претставува глобална иницијатива на СЗО за праведна дистрибуција на залихи на идни вакцини против коронавирус, како во богатите, така и во сиромашните земји.

Министерот за здравство Венко Филипче соопшти обезбедени се 833.000 вакцини за 400.000 граѓани преку „Ковакс“ механизмот, а вакцинацијата ќе биде бесплатна за граѓаните.

Според „Економист“, пак, Македонија не е во првите земји што ќе ја добијат вакцината за широка употреба, туку во третиот бран. Весникот пишува дека богатите земји ќе ја добијат вакцината први, додека Македонија, заедно со земјите од поранешна Југославија, би се снабдила во 2022 година.

Rich countries will get access to coronavirus vaccines first – for poorer ones, the timeline will stretch until 2024 (at the earliest) pic.twitter.com/UgLieumAFr

— Agathe Demarais (@AgatheDemarais) December 11, 2020