Локалните избори на 19 октомври

Претседателот на македонското Собрание, Африм Гаши, денеска ги распиша локалните избори, кои ќе се одржат на 19
октомври .
-Гаши го потпиша Решението за распишување на осмите локални согласно член 12 став 4 од Изборниот законик,
почитувајќи го рокот од 70 до 90 дена од распишување до одржување на изборите, информираа од неговиот Кабинет.
Изборниот законик и според календарот што треба да го донесе Државната изборна комисија.
Првиот круг за избор на градоначалници и членови на советите на 80 општини и на градот Скопје ќе се одржи на 19.
октомври, согласно член 16 став 1 од Изборниот законик.
Вториот круг од изборите за градоначалници треба да се одржи на 2. ноември, во единиците на локалната самоуправа
во кои изборите нема да завршат во првиот круг.