Локалните избори на 19 октомври

Претседателот на македонското Собрание, Африм Гаши, денеска ги распиша локалните избори, кои ќе се одржат на 19

октомври .

-Гаши го потпиша Решението за распишување на осмите локални согласно член 12 став 4 од Изборниот законик,

почитувајќи го рокот од 70 до 90 дена од распишување до одржување на изборите, информираа од неговиот Кабинет.

Изборниот законик и според календарот што треба да го донесе Државната изборна комисија.

Првиот круг за избор на градоначалници и членови на советите на 80 општини и на градот Скопје ќе се одржи на 19.

октомври, согласно член 16 став 1 од Изборниот законик.

Вториот круг од изборите за градоначалници треба да се одржи на 2. ноември, во единиците на локалната самоуправа

во кои изборите нема да завршат во првиот круг.