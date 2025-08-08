Костадинов: СДСМ Струмица уште пред избори за позиционира како идна опозиција

Фејсбук профил на Костадин Костадинов

СДСМ Струмица уште пред избори се позиционира како идната опозиција, коментира Костадин Костадинов, кого матичната партија СДСМ не го кандидираше вторпат за градоначалник на Струмица.

Градоначалникот Костадинов го замрзна членството во СДСМ, откако лидерот на партијата Венко Филипче објави дека Марјан Даскаловски, претседател на струмичката партиска општинска организација ќе биде кандидат за градоначалник на Струмица.