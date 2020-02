„Оскарот“ за најдобар документарен филм синоќа на 92. доделување на наградите од Американската филмска академија замина во рацете на екипата на филмот „Американска фабрика“. Во говорот после добиената награда, продуцентката Џулија Рајхарт се заблагодари што е во друштво на извонредни и храбри колеги документарци.

Зборувајќи за филмот „Медена земја“, таа кажа дека е приказна за Македонија.

#Oscars Moment: Steven Bognar, Julia Reichert and @JeffReichert9 accept the Oscar for Best Documentary Feature: “American Factory” (@afactoryfilm). pic.twitter.com/p4cWdVWm5S

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020