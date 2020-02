По најновата аудио бомба за мешањето на екс премиерот и претседател на СДСМ Зоран Заев во работата на СЈО и Врховниот суд, се огласи поранешниот словенечки премиер Јанез Јанша.

#RuleOfLaw in a socialist ruled #Macedonia:

“It is agreed cases to drop. Katica knows. Supreme Court will make a decision, they can’t do anything without Zaev” https://t.co/MV4zitZtnQ

— Janez Janša (@JJansaSDS) February 23, 2020