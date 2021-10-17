Со пресекот на ДИК во 18.30 часот излезноста изнесува повеќе од 49.19% од 90,5% обработени гласачи. Од запишаните гласачи во едниствениот избирачки список правото на глас го оствариле 808268 граѓани.

Од целосно обработените гласачи, висока излезност преку 70% има во Лозово со 76,59% и Вевчани 73,24% и Демир Хисар 70,89%, Македонски Брод 73,29%, Конче 72,46%, Карбинци 71,46%, Новаци 72,71%, Дојран 73,15%, Кривогаштани 70,20%, Демир Капија 70,57% .

Висока е излезноста и во Дебарца 62,51%, Пробиштип 66,04%, Ранковце 67,26%, Пехчево 65,41%, Крива Паланка 65,51%, Кратово 57,79%, Неготино 68,16%, Градско 66,41%, Свети Николе 61,06%, Росоман 71,39%, Чашка 61,86%, Прилеп 60,29%, Кавадарци 62,75%, Гевгелија 63,12%, Валандово 63,59%, Делчево 56,05%, Зелениково 58,73%, Илинден 60,54%, Чешиново-Облешево 65,12%, Могила, 66,71%, Богданци 58,21%, Зрновци 55,12%, Дебарца 62,51%, Јагуновце 64.68%, Старо Нагоричание 56,05%, Радовиш 49,43%, Босилово 56,65%, Петровец 54,08%, Сопиште 59,39%, Чучер Сандево 55,16%, Теарце 30,41%, Долнени 58,63%, Василево 58,49%, Струмица 49,88%, Битола 53,90%, Охрид 54,83, Ресен 46,92%, Крушево 68,07%.

Најниска е излезноста во општините со доминантно албанско население Студеничани 36,08%, Брвеница 41,72%, Липково 35,70%, Тетово 40,59%, Боговиње 35,86%, Врапчиште 34,81, Гоствар 38,16%, Маврово Ростуше 31%, Центар Жупа 25,60%, Пласница 33,92%, Арачиново 49,14%, Струга 43,92% каде што излезноста е понсика од 40%.

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