Богдан Илиевски на својот фејсбук профил го коментираше отстранувањето на аудио материјалот од вчерашниот конгрес на СДСМ.

Аудио материјалот во кој се слуша како Шекеринска жално се одјавува од партијата е отстранет од ФБ заедно со групата каде беше објавен.

„Зборувајте за да не ве замолчат“, too little, too late.Севернокорејската демократија ги јаде сопствените деца.