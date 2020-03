Министерството за надворешни работи на Грција преку официјалниот „Твитер“ профил упати честитки за нашето членство во НАТО, додавајќи дека очекува конструктивна соработка, јави дописничката на МИА од Атина.

We congratulate the Republic of #NorthMacedonia that joins @NATO as the 30th member of our alliance. We welcome our neighbours to the #NATO family & look forward to working together as allies#WeAreNATO https://t.co/xPgHdK99NP

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 27, 2020