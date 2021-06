На дивоградбите не им е местото покрај Охридското Езеро и треба да се отстранат, напиша денеска на Твитер амбасадорот на ЕУ во земјава, Дејвид Гир.

Евроамбасадорот смета дека уникатното природно и културно богатство во регионот – признато од УНЕСКО – мора да се зачува.

Illegal constructions have no place at #Ohrid lakeside and should be removed. The region’s unique natural & cultural wealth– recognized by UNESCO – must be preserved. By protecting Ohrid’s heritage now, we also invest in jobs & the hospitality industry today & tomorrow #RuleOfLaw pic.twitter.com/UKcOshWbcf

— EU Ambassador David Geer (@AmbassadorEU) June 10, 2021