Одлична средба со претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски и претседателскиот кандидат проф Гордана Силјановска на маргините на Конгресот на Европската народна партија. Македонија има шанса за вистинска промена оваа година. Силно ја поддржуваме нашата сестринска партија да го преземе раководството на земјата и да продолжи со силен и посветен пат кон #ЕУ”, пратеникот на ЦДУ во Германскиот Бундестаг, одговорен за надворешна политика во Групата на ЦДУ, Јохан Вадефул.

Во објавата во која Вадефул не користи „Северна“ тој изразува надеж дека ВМРО-ДПМНЕ да ја преземе власта во земјата.

Great meeting with the President of @VMRO_DPMNE, @MickoskiHM, and Presidential Candidate Prof Gordana Siljanovska at the margins of the @EPP Congress. #Macedonia 🇲🇰has the chance for real change this year. We strongly support our sister party to take over the leadership of the… pic.twitter.com/mSoWBgh59J

— Johann Wadephul (@JoWadephul) March 6, 2024