Германскиот европратеник Рејхард Бутикофер е разочароно, од како што вели континуираното предавство на Македонија од страна на ЕУ. Тој ги коментира „слатките“ зборови на претседателката на ЕК Урсула фон дер Лајен која твитна на македонски „Ве чекаме во ЕУ“.

I am so ashamed about the EU’s continuous betrayal of North Macedonia. The words of @vonderleyen can not be sweet enough to sugarcoat this. https://t.co/hTj3eJpBST

— Reinhard Bütikofer (@bueti) July 15, 2022