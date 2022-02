Шефот на Одделот за евроинтеграции на Алијанса за Албанците, Арбен Фетаи, ги посочи виновниците за тоа што нема одговорност за 70 човечки жртви во трагедиите со автобусите на „Беса транс“ и на „Дурмо турс“, како и од модуларната ковид-болница во Тетово.

Almost 3 months since the Besa Trans tragedy in 🇧🇬.

6 months since the tragedy of the Tetovo Covid clinic.

3 years since the Durmo Tours tragedy in Laskarca.

70 lives lost in inhumane circumstances.

Zero accountability.

Who protects those responsible if not the SDSM-DUI mafia?

