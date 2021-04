Двоглавото теле од битолското село Лажец стекна светска слава благодарение на приказната на новинската агенција Ројтерс. Телето е родено на 16 април.

Телето има споени черепи, два пара очи, две усти, но еден пар уши…

Телето е необично, но е здраво. Си функционира нормално. Ќе го чуваме додека живее. Што е до нас, ќе сториме се, вели сопственикот.

A calf with two heads, an extremely rare condition, was born in Lazec, a village in North Macedonia pic.twitter.com/iKr7i5AHZK

— Reuters (@Reuters) April 21, 2021