Вицепремиерот за европски прашања, Никола Димитров вечерва се пошегува со шефот на германската дипломатија Михаел Рот откако Македонија издвои историска победа над Германија со 1-2.

I hope this won’t cause a change of heart when it comes to your support for the start of our accession talks dear @MiRo_SPD 😉 pic.twitter.com/3NZzrNkTJb

— Nikola Dimitrov (@Dimitrov_Nikola) March 31, 2021