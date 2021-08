Вицепремиерот Никола Димитров во честитката на Твитер за државите кои помогнаа во пожарите ја испушти Србија иако таа прва дојде да се справи со огнот во Македонија.

Димитров им кажа благодарам на Романија, Словенија,Бугарија,Австрија, но немаше „хвала“ за Србија.

Vielen Dank 🇦🇹, Благодарим 🇧🇬, Hvala 🇸🇮, Mulțumesc 🇷🇴 for the swift mobilisation to help 🇲🇰 contain devastating fires. @k_edtstadler @MFABulgaria @AnzeLog @BogdanAurescu

🙏🏻 🇪🇺@EU_Commission @JanezLenarcic for standing in solidarity w/ North Macedonia in times of calamity!

— Nikola Dimitrov (@Dimitrov_Nikola) August 7, 2021