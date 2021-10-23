Државната изборна комисија на денешната седница ги соопшти конечните резултати од локалните избори во првиот круг што се одржа на 17 октомври година.

Според резултатите во првиот круг коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ има градоначалници во:

Аеродром

Босилово

Бутел

Велес

Виница

Гази Баба

Ѓорче Петров

Градско

Зрновци

Илинден

Јегуновце

Кавадарци

Карбинци

Неготино

Новаци

Петровец

Прилеп

Свети Николе

Сопиште

Штип

Избрани градоначалници од СДСМ и коалицијата се:

Берово

Богданци

Валандово

Делчево

Дојран

Крива Паланка

Кривогаштани

Крушево

Струмица

Од ДУИ има двајца избрани во првиот круг:

Липково

Сарај

Во втор круг, пак, ќе се гласа во следните општини и Град Скопје:

Арачиново, Битола, Боговиње, Брвеница, Василево, Вевчани, Врапчиште, Гевгелија, Гостивар,

Дебарца, Демир Капија, Демир Хисар, Долнени, Желино, Зелениово, Карпош, Кичево, Конче, Кочани, Кратово, Куманово, Лозово, Македонска Каменица, Македонски Брод, Ново Село, Охрид,

Пехчево, Пробиштип, Радовиш, Ранковце, Ресен, Росоман, Старо Нагоричане, Струга,

Студеничани, Теарце, Тетово, Центар, Чаир, Чашка, Чешиново-Облешево, Чучер Сандево,

Шуто Оризари, Град Скопје.

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