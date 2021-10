Амбасадорката на Соединетите Американски Држави во Македонија, Кејт Мери Брнс вели дека учеството во избирачкиот процес е од суштински значење за демократијата

The people of North Macedonia are going to the polls today to cast their votes in municipal elections across the country. Participation in the democratic process is essential to a strong, resilient and inclusive democracy.

— Ambassador Kate Byrnes (@USAmbNMacedonia) October 17, 2021