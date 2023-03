Високиот претставник на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика, Жосеп Борел, оцени дека очите на ЕУ и на Западен Балкан денеска се насочени кон Охрид, јави дописникот на МИА од Белград.

Борел, заедно со специјалниот претставник на ЕУ за дијалог Белград-Приштина, Мирослав Лајчак има одвени средби во Охрид со српскиот претседател Александар Вучиќ и косовскиот премиер Албин Курти, по што е предвидена планирана трилатерална средба.

The eyes of the EU & the Western Balkans are on Ohrid today.

After intense shuttle diplomacy between Belgrade and Pristina, we will discuss with @predsednikrs and @albinkurti the implementation annex – an integral part of the Agreement on the path to normalisation of relations. pic.twitter.com/Z8xJB7I75j

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 18, 2023