Адвокатот Драган Пешевски „пушти глас“ до Обвинителството да ги повика пратениците кои денес го прекршија решението за изолација на распит по членот 205 и 206 од Кривичниот законик за кои не важи пратеничкиот имунитет.

Пратеничкава се пофали, глумеше кловн, ги спаси граѓаните со гласање за “најбитните закони in the history of Babylon”, но меѓу другото стори и кривично дело по член 206 од КЗ, а за истото не и важи пратеничкиот имунитет, па ми испраќам глас на обвинителството, да си ја прибере надуенава на распит одма, затоа што овие предмети Обвинителството ги водеше како приоритетни предмети од итен карактер…

