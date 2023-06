Фотомонографијата „Огледало во Македонија“ од Нил Фолберг вечер ќе биде промовирана во Галеријата на Младинскиот културен центар (МКЦ) во Скопје. Промотор на книгата ќе биде професорката Илина Јакимовска од Институтот за етнологија и антропологија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а модератор – Бисера Бендевска, уредничка во „Арс Ламина“.

Книгата, која е во издание на „Арс Либрис“, дел од „Арс Ламина – публикации“, е етнографска фоторепортажа за нашата земја од седумдесеттите години на минатиот век. Фотографот Фолберг, кој живее и работи во Израел, пред присутните на промоцијата во МКЦ, ќе ги претстави фотографиите што ги снимил пред повеќе од 50 години во Скопје.

Нил Фолберг е роден во Сан Франциско, САД во 1950 година. Денес живее во Израел, каде што ја води галеријата „Визија“ во Ерусалим. Има објавено и други книги, меѓу кои се „И јас ќе живеам меѓу нив“ (And I Shall Dwell Among Them) и „Небесни ноќи“ (Celestial Nights). Неговите фотографии се изложувани во музеи и галерии низ целиот свет, а неговите принтови се наоѓаат во големи музејски колекции.

