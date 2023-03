8 МАРТ (СРЕДА), 18:00 ч.

МЕЧ СО ДВЕ ОСТРИЦИ

(Avec amour et acharnement / Both Sides of the Blade)

Игран филм, Франција

2022, 116 мин., колор, ДЦП

Режија: Клер Денис (Claire Denis)

Сценарио: Клер Денис (Claire Denis)

Улоги: Жилиет Бинош, Венсан Лендон, Грегоар Колан, Бил Ожие (Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin, Bulle Ogier)

Екранизацијата на романот на Кристин Анго (Christine Angot), насловен „Пресвртна точка во животот“ („Un tournant de la vie “), ја раскажува мелодрамската приказна за љубовниот триаголник составен од една жена и двајца мажи. Едниот е нејзиниот долгогодишен партнер, вториот е неговиот најдобар пријател, а нејзин поранешен љубовник.

Водечките филмски магазини во светот со одлични оценки за новиот наслов на Дени, истакнувајќи дека ова е нејзиниот најдобар филм.

Романтичната драма, проткаена со трилер елементи, на почеток нè запознава со Сара (Бинош) и Жан (Лендон), кои живеат заедно неколку години. Љубовта ги прави среќни и силни, исполнети со меѓусебна доверба, но и со страст која не замира.

Еден ден Сара ќе го сретне нејзиниот поранешен љубовник Франсоа (Колан), кој всушност и ја запознал со Жан. Сара во тој период без двоумење го избрала Жан како нова љубов и го напуштила Франсоа…

Режисерката Клер Дени ја освои „Сребрената мечка“ на Берлинале 2022 година за најдобра режија, потврдувајќи го нејзиното авторско реноме во француската и европската кинематографија.

Актерската екипа на МЕЧ СО ДВЕ ОСТРИЦИ е ѕвездена: Жилиет Бинош, Венсан Лендон и Грегоар Колан се најдоброто во француското глумиште веќе неколку децении. Колан ѝ е добро познат и на македонската филмска публика со главната улогата (монахот Кирил) во ПРЕД ДОЖДОТ на Милчо Манчевски од 1994 година.

Возрасна категорија: 12 години

Влезница: 150 денари

ВЕЧЕРИ НА ЖЕНСКИ ПРАВА

8 МАРТ (СРЕДА), 20:00 ч.

КУЌА НА МАЛАТА ЅВЕЗДА

(Little Star Rising)

Документарен филм, Хрватска,

2019, 75 мин., колор, ДЦП

Режија: Слаѓана Лучиќ (Slađana Lučić)

Сценарио: Слаѓана Лучиќ (Slađana Lučić)

Ние сме на почетната позиција на полутриатлонот Ајронмен – пливање од 1,9 км, возење велосипед од 90 км и трчање од 21 км. Веднаш покрај нас е и Нуџи, лекторка од Сараево, решена да го промени својот живот и да биде првата жена што носи хиџаб во Европа што ќе ја заврши оваа тешка трка. Зад нас е војната која остави лузни на сите, вклучувајќи ја и Нуџи. Во војната таа ги загубила својот татко, детството и домот.

Нуџи се загрева, решителна и оптимистична. Пред нас е моќно патување за редефинирање на животот на Нуџи, пречките што мразачите ги поставуваат пред нејзините нозе, но и добрите луѓе што се привлечени од оптимизмот на Нуџи и помошта што таа им ја дава на другите. Нуџи е решена, трката ќе започне. Милиони нешта минуваат низ нејзината глава, не сите од нив се убави. Но, како и секогаш, таа избира да се насмевне. Дали и Вие сте подготвени да изберете да се насмевнете?

Возрасна категорија: 14 години

Влезница: 100 денари

