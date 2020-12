Словенско младинско гледалишче (СМГ) од Љубљана е најредовниот гостин на Меѓународниот театарски фестивал Млад отворен театар (МОТ) кој е во тек и е омилениот театарски ансамбл на нашата публика. Вечерва во 21 часот онлајн ќе биде изведена нивната претстава „Спротивноста на нештата“ во режија на Борис Никитин.

СМГ и директорот Михелич беа продуценти на контроверзната претстава „Нашето насилство и вашето насилство“ на хрватскиот режисер Оливер Фрљиќ која се отвори 42. МОТ. Таа претстава корисеше провокации и вулгарности за да го критикува популистичкиот дискурс на Европа кон општествените проблеми. Вечерашнава претстава е истражување помеѓу реалноста и фикцијата.

Директорот на СМГ објаснува како нивниот театар функционира во време на пандемија на ковид-19.

Прашањето ме потсети на стихови на еден Њујоршки бенд, кои од прилика одат вака:

I ain’t afraid of your churcheс

I ain’t afraid of your templeс

I ain’t afraid of your prayinг

I’m afraid of what you do in the name of your God

Пандемијата е факт кој е заеднички за сите. Со неа ќе мора да живееме, да ги почитуваме сите здравствени параметри, да ги прифатиме и покрај сите ограничувања да бидеме креативни на уметничко ниво, а солидарни на социјално ниво. Епидемијата може да ја прифатиме но, не и она што се прави во нејзино име. Младинско е јавна институција и нејзиниот колектив е во однос на сите фриленсери во привилегирана позиција. Се обидуваме да одржуваме проби, да ги откриваме стриминг опциите, си играме со ЗУМ форматите, ама се тоа е само маска за нашите безбројни обиди да ја фатиме смислата бидејќи сите знаеме дека тоа не смее и не може да биде вистински театар, вели директорот на Младинско, Михелич.