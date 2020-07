Дирекцијата за култура и уметност на Скопје (ДКУС) утре го отвора 41-виот фестивал „Скопско лето“, кој традиционално почнува на 21 јуни. Поради пандемијата, летната манифестација ќе биде прилагодена во склоп на протоколите за организација на јавни настани донесени од Владата.

Новото издание на „Скопско лето“ во новите околности во понеделник од 20.30 часот во Сули ан официјално ќе биде отворено со концертот „Скопје во три бои“ на кој ќе настапат: Душко Георгиевски – вокален изведувач и флејта, Ратко Даутовски – ударни инструменти, Емил Адамски – кавал и акустичен бас, Бајса Арифовска – пијано, тамбура, виолина, кларинет и Благоја Алачки – гитара.

ДКУС соопшти дека согласно со објавените протоколи, бројот на публиката ќе биде ограничен и задолжително ќе биде почитувањето на препорачаните мерки: носење заштитни маски, мерење телесна температура, одржување на пропишаната физичка дистанца меѓу посетителите во гледалиштето и дезинфекција, а влезот на публиката во Сули ан ќе почне половина час пред концертот, односно во 20 часот.

Влезници ќе се продаваат по симболична фестивалска цена од 100 денари, онлајн преку: kupipartizase.com или во салонот на „Југотон“ во Градскиот трговски центар.

Програмата на „Скопско лето“ ќе трае четири дена. На 7 јули во Сули ан од 20.30 ќе има јубилеен концерт на Пламенка Трајковска квинтет; на 8 јули од 20.30 часот – концерт на Ад Либитум“ трио во Музејот на македонската борба; на 9 јули – онлајн-промоција на книгата „…Kao ti i ja…/…Како ти и јас…/… Like You And Me…“ – љубовно-патописна поема инспирирана од младоста на Никола Тесла на авторот Тони Манџуковски-Манџук (со видеопроекција во „Тесла-бар“ од 20.20 часот) и на 10 јули од 21 часот во Сули ан – монодрамата „Дневникот на лудиот“ од Гогољ во изведба на Бобан Алексоски и во продукција на Театар „Златен Елец“.

