Свечената церемонија на доделување на најпрестижните филмски награди Оскар во „Долби“ во Лос Анџелес по наше време, ќе почне во 2 часот изутрина, а има неколку начини на кои можете да ја следите, во зависност од тоа каде се наоѓате.

Имате можност да гледате пренос во живо на „Твитер“, но и на „Фејсбук“.

It’s Hollywood’s biggest night! Join us on the Oscars red carpet with all of your favorite stars. https://t.co/7cd8zRNIgB

— People (@people) February 9, 2020