Со проекција на македонскиот „Сестри“, дебитантски филм на режисерката Дина Дума на 16 септември ќе почне годинешното 42. издание на Интернационалниот фестивал на филмската камера „Браќа Манаки“, кој ќе трае до 21 септември.

„Сестри“ учествуваше на еден од најпрестижните филмски фестивали во светот, Карлови Вари, каде што ја освои Специјалната награда од жирито во програмата „Источно од западот“. Ова е прв долгометражен филм на режисерката Дина Дума и кинематогаферот Наум Доксевски и филмот влегува во официјалната конкуренција за наградата „Златна камера 300“ на „Браќа Манаки“.

Филмот ни открива едно тинејџерско друштво, во кое поважно е да се забавуваат следбениците на социјалните мрежи, отколку да се негува нормално пријателство.

Визуелизацијата е една од најсилните страни на овој филм, особено во сцените снимени во водата, a зрнестата структура која доминира во фотографијата со својот ретро шмек како да се спротиставува на дигиталната острина на милионите филтрирани хиперреалистични фотографии од мобилните телефони кои младите дневно ги објавуваат на социјалните мрежи.

Главните улоги ги толкуваат Антонија Белазелкоска (Маја), Миа Жиро (Јана), Ханис Багашов, Мај-Линда Косумовиќ и Верица Недеска. Продуцент на филмот е Марија Димитрова, сценариото го потпишуваат Дина Дума и Мартин Иванов, кинематографер е Наум Доксевски, монтажер Мартин Иванов, сценографијата е на Кирил Спасевски и Симо Бранов, костимите се на Роза Трајческа-Ристовска, шминката на Жанета Димитриевска, музиката е на Игор Василев-Новоградска, а дизајнот на звук на Ристо Алчинов.

Режисерката Дина Дума и кинематограферот Наум Доксевски се веќе авторски тандем: во 2017 година со нивниот краток филм „Тие дојдоа од центарот на светот“ (They Come from the Center of the World) беа дел од натпреварувачката компетиција на ИФФК „Браќа Манаки“ за „Мала златна камера 300“ во програмата на кратки играни филмови.

„Сестру“ е копродукција помеѓу Македонија, Црна Гора и Косово.

