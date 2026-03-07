Саем на независната уметничка сцена и современите креативни практики

ФИЈУК саем, настан посветен на независната уметничка сцена и современите креативни практики, ќе се одржи утре (7 март) во просторот на „Даре Џамбаз“ во Скопје од 14 до 21 часот
На саемот ќе се промовира книга со колажи од Милета Мијатовиќ, ќе се одржи работилница за колажи во организација на „Скопје колаж колектив“ и ќе има музичка програма во живо.
Ќе учествуваат „Longest Night“, „Арт еквилибриум / Бош фестивал“, „Црна хроника“, Ертунч Сали и „Кула“, Тома Димовски, „Ефиним магазин“, Јован Гаковски, Марио Каев, „Beamoff.art“, Филипа Сара Попова, Јана Николовска, Јелена Белиќ, Марко Трепески, Ева Симеска, „Искра“, „Shock Troopers“, Матеј Богдановски, „Шарла“, „ХОПС Опции за здрав живот“, „Партизанска штампа“, „Private Print“, Мурат Калкаман, Владимир Муратовски, Елица Димитрова, Дона Илијевска и „Disease/Discops“.
Посетителите ќе имаат можност да се запознаат со селектирана група на излагачи кои работат во различни медиуми, меѓу кои фотографија, графика, музика, дизајн, поезија, колаж и сликарство. Настанот претставува платформа за промоција на нови автори и идеи и има за цел да ја афирмира локалната креативна сцена и да создаде простор за размена на идеи и соработка.