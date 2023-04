19 АПРИЛ (СРЕДА), 18:00 ч.

И СВИЊИТЕ ОДАТ ВО РАЈОТ

(Nosila je rubac crleni / Even pigs go to heaven)

Игран филм, Хрватска / Македонија

2022, 86 мин., колор, ДЦП

Режија: Горан Дукиќ (Goran Dukić)

Сценарио: Сандра Антолиќ (Sandra Antolić)

Улоги: Наташа Дорчиќ, Теса Литван, прасицата Беба, Пјер Меничанин, Љубо Зечевиќ, Атанас Атанасовски, Љупчо Тодоровски-Упа (Nataša Dorčić, Tesa Litvan, prasica Beba, Ljubo Zečević, Atanas Atanasovski, Ljupčo Todorovski-Upa)

Семоќниот и сезнаен наратор Исус Христос (33 години), заедно со подеднакво сезнајната тетка Анка (55) и љубопитната прасица Беба (2) се главните ликови на оваа рурална комедија со пеење и пукање, сместена во питомото Хрватско Загорје за време на воените 1990-ти.

Филмот се фокусира на љубовната драма на Беба и Роки, крмак за расплод од полусрпско потекло, љубовната драма на невестата Анчица и велечесниот отец Вјеран, кој не е младоженец на свадбата, и дефектот на фризерската хауба што ги пореметува подготовките на тетка Анка за „проштењето“, еден вид локален аџилак со цел простување на гревовите.

Мајката Божја, како deus ex machina, ја води приказната кон рајски епилог – кочина полна со прасиња и срца полни со проштевање.

Филмот е добитник на наградата на публиката на Пулскиот филмски фестивал, а актерот Љубо Зечевиќ ја освои „Златната арена“ за најдобра споредна машка улога.

Возрасна категорија: 12 години

Влезница: 150 денари

19 АПРИЛ (СРЕДА), 20:00 ч.

НАРОДОТ ПРОТИВ ЛАРИ ФЛИНТ

(The People vs. Larry Flint)

Игран филм, САД

1996, 130 мин., колор, 35 мм

Режија: Милош Форман (Miloš Forman)

Сценарио: Скот Александер, Лари Карашевски (Scott Alexander, Larry Karaszewski)

Улоги: Вуди Харелсон, Кортни Лав, Едвард Нортон, Брет Харелсон, Дона Хановер, Џејмс Корнвел (Woody Harrelson, Courtney Love, Edward Norton, Brett Harrelson, Donna Hanover, James Cromwell)

Филмот на Форман повторно раскажува приказна за судирот на поединецот – овој пат идеалистички, но контроверзен лик – со општеството, неговите судења и страдања. Се работи за вистинскиот лик Лари Флинт, озогласениот издавач на магазинот „Хастлер“, или хардкор варијанта на Хју Хефнер и неговиот „Плејбој“. Всушност, „Хастлер“ и настанал како идејата дека слободата со „Плејбој“ е освоена, но не е доволна за сите, што и да се подразбира под поимот слобода.

Лари и неговиот брат Џими на почетокот на 1970-тите години во Синсинати водат скромен стриптиз бар со назив „Хастлер“ (млад, енергичен човек, „пастув“ во сексуално значење). Идејата дека со издавањето на билтен во кој би имало слики од разголените девојки кои работат во клубот би го зголемил неговиот профит, прераснува во издавање на класично списание со тврда еротика. Првите броеви немаат солиден тираж, но кога во 1972 година на страниците ќе се најдат разголените фотографии на некогашната прва дама Џеки Кенеди Оназис, не само што продажбата ќе биде огромна туку и публицитетот ќе експлодира. Тоа е иницијална каписла за идното клубско и медиумско царство на Флинт, кој се жени со Алтеа, танчерка од неговите клубови. „Хастлер“ ја тестира толеранцијата на американското општество, но ќе привлече многу непријатели, посебно меѓу радикалната христијанска десница, што ќе резултира со негово апсење и судски процес…

На Берлинале 1997 година оваа успешна биографска драма на Форман ја освои „Златната мечка“, потоа беше номинирана за „Оскар“ во категориите најдобра режија и главна машка улога, а филмот ја доби и наградата на Европската филмска академија. Од петте номинации за „Златен Глобус“ НАРОДОТ ПРОТИВ ЛАРИ ФЛИНТ ги освои наградите за најдобар режисер и сценарист.

Возрасна категорија: 14 години

Влезница: 150 денари

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.