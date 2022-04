Наметнувајќи се како културен симбол на современието, оперската манифестација „Мајски оперски вечери“, која благодарение на својот профил и специфика ги надминува границите на нашата земја и високо се позиционира во меѓународната сфера, годинава одбележува 50 години постоење.

Изминатите педесет години, на фестивалските програми ги содржи најатрактивните дела од европската музичка литература (оперите „Травијата“, „Аида“, „Кармен“, „Севилскиот бербер“, „Кавалерија рустикана“ и др., како и балетските ремек дела „Лебедово езеро“, „Жизел“, „Дон Кихот“…), задоволувајќи го со тоа вкусот и на најрафинираните почитувачи на оперската и балетска уметност. Поголемиот дел од нив се долги години присутни на редовниот репертоар на националната куќа и на публиката ѝ се мошне омилени, а застапени се и ретко изведувани и помалку познати наслови, кои заедно креираат богат корпус, разновиден од аспект на стилските особености, жанровската определба и авторската инвентивност.

На фестивалската сцена, изминатите пет децении дефилира елитата на домашното, европското и светското оперско исполнителство, која дава исклучителен придонес за ексклузивитетот и атрактивноста на самата манифестација. Така, од сцените ширум Европа (застапени се речиси сите европски држави) и светот (Америка, Африка, Азија и Австралија), директно на големата сцена во Скопје, своите незаборавни креации ги претставуваат голем број извонредни диригенти, оперски и балетски уметници и инструменталисти, а со особено висок професионален пристап, бравурозни перформанси прикажуваат и македонските уметници, кои, секој во своето време од сценската актива, комуницирајќи со грациозноста на изведувачкиот израз, оставаат траен белег во колективната меморија на манифестацијата.

50 „МАЈСКИ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ“ 2022

9-31 мај 2022 / Национална опера и балет

ПРОГРАМА / PROGRAMME

9.5.2022 – 20.00

Свечено отворање / Official opening

ПРЕМИЕРА / PREMIERE

НОРМА – Винченцо Белини

NORMA – Vincenzo Bellini

11.5.2022 – 20.00

НОРМА – Винченцо Белини

NORMA – Vincenzo Bellini

ОФФ ПРОГРАМА / OFF PROGRAM

14.5.2022 – 20.00

ГОСПОЃИЦИТЕ ОД АВИЊОН (балетска претстава)

THE LADIES OF AVIGNON (ballet performance)

18.5.2022 – 20.00

ЛУЧИЈА ОД ЛАМЕРМУР – Гаетано Доницети

LUCIA DI LAMMERMOOR – Gaetano Donizetti

21.5.2022 – 20.00

ЖИЗЕЛ – Адолф Адам (балет)

GISELLE – Adolph Adam (ballet)

26.5.2022 – 20.00

ТУРАНДОТ – Џакомо Пучини

TURANDOT – Giacomo Puccini

31.5.2022 – 20.00

АИДА – Џузепе Верди

AIDA – Giuseppe Verdi

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.