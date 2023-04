13 АПРИЛ (ЧЕТВРТОК), 18:00 ч.

СЀ ВО ИСТО ВРЕМЕ

(Everything Everywhere All at Once)

Игран филм, САД

2022, 140 мин., колор, ДЦП

Режија: Дан Кван, Дениел Шнејнерт (Dan Kwan, Daniel Scheinert)

Сценарио: Дан Кван, Дениел Шнејнерт (Dan Kwan, Daniel Scheinert)

Улоги: Мишел Јео, Џејми Ли Кертис, Стефани Хсу, Ке Хуј Кван, Џејмс Хонг (Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong)

Повозрасната емигрантка од Кина, Евелин (Јео), е затекната во луда авантура во која само таа може да го спаси светот преку истражување на други универзуми и други животи кои можела да ги живее.

Оваа чудна појава е позната под името мултиверзум. Таму некаде постојат наши верзии кои ги владејат боречките вештини како кунг-фу, знаат да пејат оперски арии или вешто да готват, или, пак, кои имаат виршли наместо прсти на рацете.

Евелин заедно со својот сопруг Вејмонд (Ке Хуј Кван) водат перална како семеен бизнис, но се под опасност од даночна ревизија и сериозни долгови. Во меѓувреме, строгиот татко на Евелин, Гонг Гонг (Џејмс Хонг), ќе допатува од Кина, а нејзината ќерка, Џој (Стефани Хсу), се обидува да ја придобие Евелин, бидејќи таа тешко ја прифаќа нејзината девојка Беки (Тали Медел).

Целата приказна за едно навидум просечно семејство доживува пресврт во моментот кога свеста и телото на Вејмонд ќе бидат преземени од Алфа Вејмонд, односно верзијата од Вејмонд во алфа-универзумот. Соочувањето со Непознатото станува лајтмотив на приказната и набргу Евелин дознава дека таа е, всушност, најлошата од сите нејзини милиони верзии во мултиверзумот, но има неискористен потенцијал што може да биде насочен кон совладување на големото зло кое се одѕива на името Јобу Тупаки…

На 95-то доделување на „Оскарите“ во март годинава СЀ ВО ИСТО ВРЕМЕ беше апсолутен победник. Филмот беше номиниран за најголем број златни статуетки, дури 11, а победи во седум категории – најдобар филм, најдобра режија, најдобра актерка во главна улога, најдобар актер во споредна улога, најдобра актерка во споредна улога, најдобро оригинално сценарио и најдобра монтажа.

Актерката Мишел Јео влезе во историјата како првата актерка со потекло од Азија која ја освоила „Оскар“, а Џејми Ли Кертис ја освои нејзината прва златна статуетка во нејзината долгогодишна кариера во Холивуд како најдобра актерка во споредна улога. Ке Хуј Куан беше прогласен за најдобар актер во споредна улога и стана првиот актер со потекло од Виетнам кој освои Оскар. Даниел Кван и Даниел Шајнерт е само трето режисерко дуо кое има освоено Оскар за најдобра режија во историјата на наградите.

Возрасна категорија: 16 години

Влезница: 150 денари

13 АПРИЛ (ЧЕТВРТОК), 20:00 ч.

КОСА

(Hair)

Игран филм, САД / Западна Германија

1979, 121 мин., колор, ДЦП

Режија: Милош Форман (Miloš Forman)

Сценарио: Мајкл Велер (Michael Weller)

Улоги: Џон Севиџ, Трит Вилијамс, Беверли Д’Анџело, Ени Голден, Дорси Рајт, Дон Дакјус (John Savage, Treat Williams, Beverly D’Angelo, Annie Golden, Dorsey Wright, Don Dacus)

Во средината на 1960-тите години младиот Клод Буковски заминува од родната Оклахома во Њујорк, со намера да се пријави во американската армија и да војува во Виетнам. Пред да стигне до регрутниот центар Клод во Централ Парк запознава група хипици, млади момци и девојки чиј животен стил му е потполно туѓ.

Водач на хипиците е енергичниот и харизматичен Џорџ Бергер, и Клод бргу ќе се спријатели со него. Во хипи дружината е и убавата Шејла Френклин, девојка од повисокиот граѓански слој која ја напуштила малограѓанската удобност, и веднаш ќе го привлече Клод. Кога хипиците ќе дознаат дека во домот на родителите на Шејла се организира забава за поимотни луѓе како нејзините родители, решаваат да упаднат таму и да направат скандал со нивниот изглед и однесување.

Иако Клод потпаѓа сè повеќе под влијанието на хипиците, тој е американски провинцијалец со силни „патриотски“ чувства, па решава да продолжи во Невада, каде што е прерасподелен на воена обука по регрутацијата. Бергер и неговата хипи дружина решаваат да го изненадат Клод и го посетуваат во Невада. Бергер има луда замисла: да ја истриже долго пуштаната коса, да ја облече униформата од офицерот кого девојките претходно ќе го заведат, опијанат и онеспособат на едно деноноќие, во кое Клод ќе може да побегне од касарната со неговиот идентитет и да ужива со Шејла. Но, нештата добиваат трагичен тек кога ќе биде огласена ненадејна воена тревога…

КОСА е една од најуспешните екранизации на бродвејските мјузикли и веројатно најпознатиот филм за хипи културата доминантна во САД и Западот во 1960-тите и 1970-тите години. Музиката на Галт МекДермот (Galt MacDermot) и текстовите на Џером Регни и Џејмс Радо (Gerome Ragni, James Rado) од мјузиклот премиерно изведен во 1968 (а следната година веќе и со поставка на сцената на белградскиот театар „Алеље 212“, која со неколку сцени гостувала и на една новогодишна забава за Ј.Б. Тито) изнедрија евергрин сонгови – „Let the Sunshine In“ и останатите – на чии иконични тактови и стихови сè уште реагираат нозете и грлата на филмофилите на возраст од 50+ години. Заслуга за тоа имаат дури три кинематографери Мирослав Ондричек, Ричард Кратина и Џин Телвин (Miroslav Ondrícek, Richard C. Kratina, Jean Talvin) и кореографката Твајла Тарп (Twyla Tharp) со нејзината танчерска група.

КОСА ја доби наградата „Давид ди Донатело“, забележа номинации за „Златен глобус“ и други награди. Но, побитно е што Форман во овој филм ги спои навидум непремостливите разлики на поетиката на „чешката школа“ и бројвејскиот мјузикл, односно псевдодокументаристичкиот стил и музичката мелодрама, правејќи филмски хит за сите времиња. КОСА на Форман ги промовираше тошганите почетници Вилијамс, Севиџ и Д’Анџело во нови холивудски ѕвезди. Три години по КОСА, Форман повторно ќе соработува со Мајкл Велер во РЕГТАЈМ (Ragtime) според романот на Е. Л. Доктороу (E. L. Doctorow).

Возрасна категорија: 14 години

Влезница: 150 денари

