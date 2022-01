Во Македонија од 19 век, вештерка шета по ридовите. Таа е грозна предупредувачка приказна раскажана на децата, наречена волкјадачка. Но, еден ден, за новопечената мајка во изолирана куќа, таа одеднаш е многу реална, лебди над бебето, жедна за свежа крв. Жената се моли, моли за договор. Ако вештерката се врати кога нејзината ќерка има 16 години, тогаш може да ја земе. Вештерката се согласува, но како знак на нивната зделка го пресекува јазикот на бебето, што го прави неспособно за говор.

Тоа е храбра, прва сцена која обезбедува внимание во натприродниот хорор филм „You won’t be alone“ , писателот-режисер Горан Столевски во презема еден од многуте големи пресврти во деби долгометражниот филм. Дури и злонамерната древна сила, создадена со патење и осаменост е контуриран карактер. Во живописно изработениот свет на Столевски, натприродното е прифатен дел од животот. Се плаши и демонизира, да, но секогаш кога ќе се сруши на сцената, не наидува на голем шок, повеќе неизбежна воздишка. Доаѓа за сите нас, пишува „Гардијан“.

Очајната мајка глуми загуба, дека вештерката го зела нејзиното дете, дозволувајќи и да го скрие бебето во пештера, свето место за кое верува дека ќе биде безбедно. Детето расте диво, исплашено, но љубопитно, се додека еден ден вештерката не ја најде и ја зема. Таа ѝ дава натприродна моќ, што во светот на филмот е преобразба, дадена само еднаш во животот на вештерка, правејќи го детето и бесмртно, способно да менува тела кога ќе сретне некој во кој сака да живее. И така започнува едно фасцинантно патување, живот во телата на другите.

Има нејасни нијанси на „Под кожата“ на Џонатан Глејзер и, во неговите помалку самобендисани, помалку неодамнешни филмови, делото на Теренс Малик. Но, филмот на Столевски е самоуверено негова креација. Поголемиот дел од дијалогот е македонска нарација, скршениот говор на некој што смислува како да се биде, во стравопочит кон природата додека е оптоварен од растечкото разочарување во човештвото, од тоа како жените се управувани и сексуализирани, пишува „Гардијан“.

Тоа е вешто и возбудливо вообразеност, доживување на врвовите и падовите на животот преку различни луѓе. Столевски, во филм кој помалку се чувствува како деби, а повеќе како магнум опус во доцна фаза, најде генијален начин да направи длабоки набљудувања за полот, полот и битието.

Главниот лик или малата вештерка е толкувана од меѓународна актерска екипа – Швеѓанката Нооми Рапас, Австралијката Алис Енглерт, Португалката Карлото Кота и Македонката Сара Климоска . Вештерката претставува преминувачки дух кој преку последователни животи од жена, маж, мајка и дете искусува што значи да си човек.

You Won’t Be Alone е во продукција на американската продукциска компанија Focus Features, на кој има работено продуцентката Кристина Сејтон и кинематографот Метју Чанг. Се прикажува на филмскиот фестивал Санденс и ќе биде во кината на 1 април. Оваа година фестивалот Sundance официјално започнува на 20, а завршува на 30 јануари.

Ова е втор пат филм на Горан Столевски да влезе во номинациите на престижниот фестивал. Првиот пат тоа беше за филмот „Види ја ти неа“ (Would you look at her, 2017) што е во македонска продукција и кој во 2018 година победи во категоријата најдобар интернационален

филм.

