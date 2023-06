Фестивалот на креативен документарен филм „МакеДокс“ објави Отворен повик за работилница за монтажа – Барање на слоеви со Џеспер Осмунд и Туе Стен Милер.

Инспирирани од две наши успешни работилници, работилницата за монтажа во 2012 година со Џеспер Осмунд (Jesper Osmund) и работилницата за развој на идеи со Туе Стен Милер (Tue Steen Müller) во 2022 година, оваа година ќе бидат избрани 4 проекти за работилницата за монтажа. Возбудени сме што ги имаме данскиот монтажер Џеспер Осмунд и данскиот филмски консултант и критичар Туе Стен Милер на 14-тото издание на „МакеДокс“, кое е фокусирано на монтажата во документарниот филм.

Работилницата ќе се одржи од 18 до 20 август за време на фестивалот „МакеДокс“ во Скопје.

ЦЕЛ НА РАБОТИЛНИЦАТА:

Работилницата е наменета за 4 избрани режисери или тимови со проект во фаза на монтажа. На работилницата ќе се фокусираме на идентификување на различни слоеви во филмот, со цел да ви помогнеме да добиете подлабоко разбирање на внатрешната приказна, да ги обликувате приказните и да развиете посилни емоционални лакови.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Режисери со долгометражни креативни документарни филмови продуцирани, копродуцирани или снимени во балканскиот регион.

* Земји од балканскиот регион: Грција, Албанија, Бугарија, Македонија, Србија, Косово, Црна Гора, Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија, Романија и Турција.

За да аплицирате, ќе треба да ни обезбедите:

– синопсис и третман, вклучувајќи размислувања за вашиот наративен пристап (максимум една цела страница);

– линк до прва груба верзија (rough cut) или одбран измонтиран материјали од минимум 45’.

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕШКИ:

– Директорот/ите на проектот треба да бидат присутни во Скопје за време на работилницата. Доколку е вклучен монтажер, тој исто така треба да присуствува на работилницата.

– Пријавувањето е можно со прва груба верзија или одбрани материјали од 45’ со англиски превод и титли.

– Работилницата е бесплатна. Учесниците треба да ги покријат трошоците за патување и сместување. Нашата услуга за гостите е да им помогнеме во изнаоѓањето на најдобрите опции.

– „МакеДокс“ ќе обезбеди бесплатна фестивалска акредитација и ручек.

РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ: 15 јули 2023 година

ДАТУМИ:

Онлајн групна сесија пред фестивалот – 14 август

3 дена за време на фестивалот – 18-20 август

Аплицирајте со пополнување на ФОРМУЛАРОТ.

БИОГРАФИИ НА МЕНТОРИТЕ:

Џеспер Осмунд е дански филмски монтажер, наративен консултант и учител. Тој е со седиште во Копенхаген и Буенос Аирес, со светот како негово работно место. Кариерата ја започнал во фикција и има монтирано неколку дански играни и кратки филмови, кога одеднаш добил понуда да монтира документарец. Тоа му станало откровение, како што вели самиот: „Да се уредува без сценарио“, а потоа решил целосно да се фокусира на меѓународни документарни филмови. До денес има измонтирано над 100 филмови и многу од нив премиерно се прикажувале на водечки филмски фестивали.

Туе Стен Милер е документарен консултант и критичар од Данска. Работел со документарни филмови повеќе од 20 години во Данскиот филмски одбор, како офицер за печат, претставник на фестивалот и филмски консултант/комесар. Коосновач е на Balticum Film and TV Festival, Filmkontakt Nord, Documentary of the EU и EDN (European Documentary Network). Од 1996 до 2005 година беше првиот директор на ЕДН (Европска документарна мрежа). Предава во документарното училиште Зелиг во Болзано, Италија. И пишува критики за www.filmkommentaren.dk.

