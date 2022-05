Познатиот чешки писател, издавач и новинар, Мартин Вопенка (Martin Vopěnka), пред доаѓањето и промоцијата на неговата детска книга „Заспаниот град“, издание на „Бата прес“, во рамките на проектот „Отворени книги, отворени граници“ поддржан од Европската Унија, имаше видео обраќање до македонските читатели и даде интервју за печатените и електронски медиуми. Делото ќе биде претставено на Саемот на книгата во промотивниот центар во салата „Борис Трајковски“ на 6 мај во 18 часот.

Мартин Вопенка е роден е на 8 септември 1963 година, во Прага. Сопственик е на издавачката куќа „Прах“. Мартин Вопенка ја освои наградата „Златен венец“ за најдобра литература за млади во 2016 година за книгата „Новата планета“. Негови книги се објавени на англиски, полски, руски, арапски, романски и македонски јазик.

Автор е на книгите „Камењата на планините“ (Kameny z hor, 1989), „Бајки од ветровитите планини (Pohádky Větrných hor, 1998), „Крај на законот“ (Konec zákona, 2003), „Мојот пат до никаде“ (Moje cesta do ztracena, 2005), „Петтата димензија (Pátý rozměr, 2009), „Заспаниот град“ (Spící město, 2011), „Заспаната праведност (Spící spravedlnost, 2012), „Заспаната тајна“ (Spící tajemství, 2013),

„Безбојни спомени“ (Nebarevné vzpomínky, 2013), „Нова планета“ (Nová Planeta, 2015), „Мојот брат, месијата“ (Můj bratr mesiáš, 2017) и други дела.

Само по себе, пишувањето за мене е една голема авантура. Затоа и не се задржувам само на еден литературен жанр, исто како што не патувам и на истите места. Благодарение на далечното студиите по физика напишав и неколку книги за возрасни од иднината. Ме интересира иднината на човештвото и сите мистерии на универзумот и материјата. Мислам дека овие книги допрва ќе бидат објавени низ светот. Во Британија се издаде книгата My Brother the Messiah (Мојот брат Месија) и имаше одлична критика. Покрај тоа пишувам и романи од сегашноста, основани на чувствителна психологија и внатрешна егзистенцијална криза. Мојата најпреведувана книга се вика Moje cesta do ztracena (Мојот пат кон изгубеното) а станува збор за патување на татко со синот по смртта на мајката. Не им се посреќува да си го најдат вистинскиот пат за себе, но во Романија еден со друг ќе се изгубат и ќе пронајдат вистинска љубов во своите срца. Последно во Чешка го објавив романот од сегашноста Poslední stanice Hamburg (Последната станица Хамбург). Покрај тоа пишувам и поезија. Да напишам поема ме прави навистина среќен – секоја поема е вистински подарок од небото. Но исто така ме интересира и исполнува литература за млади и деца.