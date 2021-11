На 23 ноември (вторник), со почеток во 20:00 ч., во Кинотеката ќе биде прикажан италијанскиот документарен филм ФРЕД (Fred / 2021, 60 мин., колор, ДЦП).

Настанот е организиран од Амбасадата на Република Италија и Кинотеката на Македонија, и е посветен на стогодишнината од раѓањето на Фердинандо Фред Бускаљоне (Ferdinando “Fred” Buscaglione, 23 ноември 1921 – 3 февруари 1960), италијански музичар, пејач и поли-инструменталист, кој бил популарен во доцните педесетти години од минатиот век.

Неговиот прв сингл во 1955 година бил продаден во еден милион копии. Во неговите песни и во филмовите во кои настапувал, Фред бил персонификација на комичен гангстер склон на доброто виски и убавите жени. Неговите улоги биле инспирирани од филмовите со Кларк Гебл (Clark Gable) и романескните јунаци на „палп фикшн“ писателот Мики Спилејн (Mickey Spillane).

Филмовите со кои оставил трага пред прераната смрт во сообраќајна несреќа во близина на Рим се: КАКВА ЖЕНСКА! (Che bambola/ Whatta babe!), ТЕРЕЗА, НЕ ПУКАЈ(Teresa non sparare/ Theresa, don’t shoot!),ТИ БЕШЕ МАЛЕЧОК (Eri piccola così/ You were small like that), ГЛЕДАЈ КАКВА УБАВА МЕСЕЧИНА (Guarda che luna/ Look, What A (beautiful) Moon),ЉУБОВ ВО ПОРТОФИНО (Love in Portofino/Porfirio Villarosa; карикатурален приказ на светски популарниот плејбој и автомобилски тркач Порфирио Рубироза /Porfirio Rubirosa), ЛЕСНО ВИСКИ (Whisky facile/ Easy Whiskey)…

По проекцијата на филмот следи трибјут концерт на бендот Nyx, инспириран од музиката на Фред Бускаљоне. Членови на Nyx се Слободан Танасковски (вокал, флејта и пијано), Дарко Јованов (акустична гитара) и Кристијан Тодоров (тапани) / Slobodan Tanaskovski (vocal, flute and piano), Darko Jovanov (acoustic guitar), Kristijan Todorov (drums and percussion).

Проекцијата на филмот и концертот ќе се одржат со почитување на здравствените протоколи.

Возрасна категорија: 14 години

Влезница: бесплатен влез

