Не за џабе велат крушата под круша паѓа. Синовите на Роналдо и Матиќ веќе тренираат во младите категории на Манчестер Јунајтед.Тие во секој поглед ги копираат своите татковци, па дури и во начинот на прославување голови.

Погледнете

Just Cristiano Ronaldo and Nemanja Matić’s sons recreating their father’s goal/assist against Chelsea 🥺❤️ pic.twitter.com/h9Rz09Y931

— utdreport (@utdreport) April 29, 2022