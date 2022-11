Кристијано Роналдо е познат по својот џетсетерски живот и убаво однесување.Но на мечот со Гана тој направив навистина нешто несвојствено за него.

Тој во текот на мечот ја пикна раката „таму долу“ и извади нешто. Вкусот изгледа му се допадна па си го изеде.

Гадно, гадно

Jogi Löw would be proud of Ronaldopic.twitter.com/NkNMPGRCTJ

— Troll Football (@TrollFootball) November 25, 2022