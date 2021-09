Македонскиот репрезентативец Елиф Елмас го израмни рекордот за најбрз гол во Лига Европа во вечерашниот пораз на Наполи на домашен терен од московски Спартак со 3-2 (0-1) во рамки на 2. коло во групата Ц.

Елмас го доведе Наполи во водство веќе во 11 секунда, пред Спартак да го искористи исклучувањето на Марио Руи во 30. минута и со головите на Квинси Промес (55, 90) и Микаил Игнатов (81) да дојде до целосен резултатски пресврт. Конечниот резултат го постави Виктор Осимен во судиското продолжение.

Napoli [1] – 0 Spartak Moscow | GOAL! Eljif Elmas

