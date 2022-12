KRASNODAR TERRITORY, RUSSIA - OCTOBER 22, 2021: A worker walks by an air gas cooling unit at the Russkaya Compressor Station of the TurkStream gas pipeline in Anapa District of Krasnodar Territory in southern Russia. The initial point of gas shipment through the TurkStream, the Russkaya Compressor Station is one of the most powerful in the world. The station’s power capacity allows to create enough gas pressure to transport gas for over 900 km without any additional technical facilities. The station is equipped with seven 32-MWatt gas pumping units; the projected power capacity of 244 MWatt allows to create the output gas pressure of 28.45 MPa. Dmitry Feoktistov/TASS Ðîññèÿ. Êðàñíîäàðñêèé êðàé. Ðàáî÷èé âîçëå àïïàðàòà âîçäóøíîãî îõëàæäåíèÿ ãàçà. Êîìïðåññîðíàÿ ñòàíöèÿ "Ðóññêàÿ" - îäíà èç ñàìûõ ìîùíûõ â ìèðå, ðàñïîëîæåíà â Àíàïñêîì ðàéîíå, ÿâëÿåòñÿ íà÷àëüíîé òî÷êîé ïîñòàâîê ãàçà ãàçîïðîâîäó "Òóðåöêèé ïîòîê". Ìîùíîñòü ñòàíöèè ïîçâîëÿåò ñîçäàòü äàâëåíèå ãàçà, äîñòàòî÷íîå äëÿ òîãî, ÷òîáû áåç äîïîëíèòåëüíûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ òðàíñïîðòèðîâàòü ãàç íà ðàññòîÿíèå áîëåå 900 êèëîìåòðîâ. Ñòàíöèÿ îñíàùåíà ñåìüþ ãàçîïåðåêà÷èâàþùèìè àãðåãàòàìè ïî 32 ÌÂò, ïðîåêòèðóåìàÿ ìîùíîñòü ñòàíöèè 224 ÌÂò ïîçâîëÿåò ñîçäàòü äàâëåíèå ãàçà íà âûõîäå ñ ÊÑ äî 28,45ÌÏà. Äìèòðèé Ôåîêòèñòîâ/ÒÀÑÑ