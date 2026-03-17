Николоски: Директни летови од Охид до Братислава и Милано, нови туристи и можности за економијата

Граѓаните од денеска можат да летаат директно од аеродромот Св. Апостол Павле во Охрид до Братислава, а веќе од 29 март воведуваме уште една линија од охридскиот аеродром директно до Милано, информира вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски.

Како што истакнува во објава на Фејсбук, овие авиолинии значат нови туристи во Охрид и повеќе можности за зајакнување на економијата.

Развојот на авиосообраќајот претставува еден од врвните приоритети на Владата и Министерството за транспорт. Преку конкретни политики и мерки, континуирано работиме на унапредување на цивилниот авиосообраќај, со што овозможивме значително проширување на мрежата на дестинации. Остануваме силно посветена на унапредување на авиосообраќајот заради развојот и поврзување на Македонија со големите центри, истакнува вицепремиерот Николоски.